Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.

Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году ( ВИДЕО ).

Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.