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Новости Северодвинска и Архангельской области
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09.01.2017
Северодвинск оправляется от морозов
В мэрии подсчитали количество серьёзных аварий (ВИДЕО).
09.01.2017
Как Северодвинск прошёл проверку морозами
Дома с коммунальными проблемами исчисляются десятками (ВИДЕО).
08.01.2017
Ночью на ТЭЦ-1 в Северодвинске снова горела угольная пыль
Загорание произошло на мельнице котла № 9.
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Северодвинск
Северодвинск оправляется от морозов
В мэрии подсчитали количество серьёзных аварий (ВИДЕО).
Как Северодвинск прошёл проверку морозами
Дома с коммунальными проблемами исчисляются десятками (ВИДЕО).
Справиться с нашествием волков северодвинским дачникам помогает опытный охотник
Один хищник уже попал в капкан
Северодвинской типографии - 80 лет
4 января 1937 года в посёлке Судострой в пристройке Николо-Корельского монастыря для печати газеты была оборудована типография.
Магнитогорский Дед Мороз родом из Северодвинска!
И он поздравляет с Новым годом своих земляков.
Общество
Однажды под Новый год…
Как житейская неурядица обернулась встречей с добрым и отзывчивым человеком.
В январе пенсионеры получают единовременную выплату в размере 5000 рублей
Банк России предупреждает о возможном мошенничестве: никому никакие данные передавать не надо!
Родители более 2000 детей получили свидетельства о рождении прямо в роддомах Архангельской области
Проект «Самый первый документ» был запущен по инициативе агентства ЗАГС Архангельской области в сентябре 2015 года.
Тысячи северян приняли участие в богослужениях в праздник Рождества Христова
«Радость можно потерять, если не сохранять себя. Но можно и увеличить ее, когда делаем добрые дела, говорим добрые слова и мыслим по-доброму»
Пусть свет Рождества останется с нами на весь год!
Поздравление горожанам с великим праздником Рождества Христова от мэра Северодвинска Михаила Гмырина.
Происшествия
В Северодвинске вечером произошло ДТП с участием автобуса-гармошки
Столкновение с легковым автомобилем произошло при выезде с остановки общественного транспорта.
На дорогах Северодвинска в праздничные выходные пострадали двое
Всего же с 1 по 8 января произошло 49 ДТП.
Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на автодороге Северодвинск - Архангельск
Столкнулись четыре иномарки.
В Архангельской области за утро произошло три пожара
Происшествия случились в Ленском, Приморском и Виноградовском районах.
Под Рикасихой столкнулись три иномарки – пострадали все участники ДТП
Авария произошла между Северодвинском и Архангельском 7 января.
Регион
Пересадку органов будут делать в архангельской горбольнице имени Волосевич
Архангельская первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич получила лицензию на проведение операций по трансплантации органов и тканей.
Прогноз погоды в Архангельской области на 10 января 2017 года
Ожидается небольшой снег. 
Фестиваль «Сияние Арктики» впервые пройдёт в Архангельске
В конкурсе примут участие как творческие коллективы, так и отдельные исполнители. 
О диспансеризации жителям Архангельской области расскажут по «Телефону здоровья»
11 января с 14:00 до 16:00  будет консультировать заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники № 1 Надежда Дубинина.
Прогноз погоды в Архангельской области на 9 января 2017 года
В Архангельске и Северодвинске потеплеет до -1, -3 градусов.
Корабельная сторона
Перспективный «Лидер» и другие
Военно-морской флот России получит современные и необходимые ему корабли. Об этом стало известно после заседания военно-промышленной коллегии РФ.
Пока ОСК без оптимальной нагрузки
К 2028 году Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) освоит на производстве гражданских судов 130 млрд рублей. Так утверждает генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, оговариваясь, правда, что...
Особые винты «под ёлочку»
Центр судоремонта «Звёздочка» под занавес прошлого года (как говорится, «под ёлочку») поставил комплекты гребных винтов для известной финской судостроительной компании ABB Oy Marine and...
«Сибирь» - на финише
На СРЗ «Нерпа», филиале центра судоремонта «Звёздочка», готовится к выгрузке атомная паропроизводящая установка легендарного атомного ледокола «Сибирь». В истории мореплавания ледокол явля...
Скоро в строй
Весной 2107 года планируется спустить на воду АПЛ К-157 «Вепрь», которая проходит доковый ремонт на СРЗ «Нерпа». 
Слухи недели
Комфортно жить мешают наркоманы
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов. 
Северодвинск - город бассейнов?
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Срубили нашу ёлочку…
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Охота и работа
Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...
Без Деда Мороза, но с морозами?
Зима в этом году началась рано и, похоже, задалась целью понервировать северодвинцев.
Интервью
Будем здоровы?
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Разговор с областным депутатом и северодвинским врачом о самом главном
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
В Северодвинске киоски шаурмой не торгуют
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
«У депутатов есть где выпустить пар»
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Сто дней после приказа
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Афиша
Астропсихологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
Астропсихолог В. Панаев © tvpost.ru для «Вечернего Северодвинска»
Новогодняя ночь 2016-2017
Режим работы отделений МФЦ с 30 декабря 2016 по 9 января 2017
Как работает почта с 31 декабря по 8 января 2017
Спортивные каникулы 2016-2017
Возрастное ограничение


 
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