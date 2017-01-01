Президентский наказ выполнен В марте этого года на заседании президиума межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» руководителю производства обработки твёрдых материалов «Звёздочки» Галине По...

«Диксон» и «Аурэлия» Интересную картину можно наблюдать сегодня на стапель-палубе плавдока №32 СРЗ «Красная Кузница» - архангельском филиале ЦС «Звёздочка».

Крейсер вышел на чистую воду 24 декабря. Полдень. На причале мелководной набережной, у которого красовался «Маршал Устинов», заводчане и члены экипажа крейсера собрались на митинг. Место сбора украшал объёмный плакат...

Урожай орденов, медалей, знаков В завершение года, не изменяя лучшим традициям, корабелы центра судоремонта «Звёздочка» отправились на торжественную церемонию в столицу Поморья получать из рук губернатора области Игоря О...