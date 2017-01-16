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К Дню российской печати были подведены итоги.
Более трёх миллионов рублей выделил город на содержание, восстановление и техобслуживание средств организации дорожного движения, расположенных на территории Северодвинска.
Тем не менее, патрулирование спецслужб в ночь на 19 января будет обязательно.
Морозы показали: общая проблема всех управляющих компаний - утепление трубопроводов холодной воды.
Руководство настроено уже в начале марта посеять салат, зелень и даже огурцы (ВИДЕО).
Прокуратура Северодвинска разъясняет, как изменилось законодательство.
Мнение северодвинского врача (ВИДЕО).
Накануне Нового года активисты совета молодых специалистов проектно-конструкторского бюро и Союза машиностроителей России устроили конкурс «Новогодняя игрушка».
Диагностировано восемь случаев гриппа.
Управление кадров Севмаша, первичная профсоюзная организация и Дом корабела ведут подготовку к XII открытому конкурсу «Корабел и корабелочка – 2017».
С его слов, о суициде он не помышлял.
Сегодня шкуру принимали в охотнадзоре (ВИДЕО).
Хозяин забыл его запустить домой и уснул.
Столкнулись автомобили «ВАЗ-2114», «Шевроле» и «Хонда» (ВИДЕО).
Прокуратура установила, что из девяти пожарных водоёмов шесть неисправны.
Столбик термометра опустится ниже десяти градусов.
До недавнего времени он возглавлял Плесецкое дорожное управление.
Многие вернулись с наградами
Как сообщает областная прокуратура, почти за три года женщина обогатилась на 100 тысяч рублей.
День будет снежным.
Приказ подписан Главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Владимиром Королёвым.
Они предназначены для обучения и тренировки водолазов правильным приемам дыхания.
В новый год «Звёздочка» вошла с новой вехой в своей истории.
Военно-морской флот России получит современные и необходимые ему корабли. Об этом стало известно после заседания военно-промышленной коллегии РФ.
К 2028 году Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) освоит на производстве гражданских судов 130 млрд рублей. Так утверждает генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, оговариваясь, правда, что...
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов.
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...
Зима в этом году началась рано и, похоже, задалась целью понервировать северодвинцев.
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Тёплая погода со снегом.
Снежная, тёплая погода.
Чем занять выходные.
Выходные в Северодвинске
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