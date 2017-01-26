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Вопросы возникли по объектам на двух проспектах – Беломорском и Морском.
Жители кварталов лишились места для прогулок на свежем воздухе (ВИДЕО).
Администрация в ходе претензионной работы сумела вернуть в казну порядка сорока миллионов.
Новый владелец участка волен строить здесь что угодно.
В Северодвинске в ЦМСЧ №58 в сжатые сроки установили суперсовременную систему водоподготовки «Юнона AKBA-01EDI»
Это позволило в итоге улучшить качество воды для «диализных» больных в сто раз.
По просьбам трезвых трудящихся.
В СГМУ проходит XVII региональная научно-практическая конференция «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», посвященная Иконе Божией Матери «Млекопита...
27 января 1944 года считается днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся более 870 дней и ставшей одной из самых продолжительных и жестоких осад за всю мировую историю....
Квартет «Тайболы» прибыл на место назначения, в Киркенес и приступил к подготовке к фестивалю «Баренц-Спектакль».
В заводском музее открыта выставка в память о Юрии Анатольевиче Роздине – первом начальнике 3-го отдела, ныне отдела гражданского судостроения, приуроченная к 55-летию этого подразделения....
Областное ГИБДД об авариях за сутки.
При пожаре дотла сгорел КАМАЗ предприятия «Устюггаз» (ВИДЕО).
Подозреваемый задержан.
Жилой дом удалось отстоять.
В «Золотом петушке» произошла вспышка сальмонеллёза.
«Опять без воды приехали», - бывает, приходится еще слышать профессиональным пожарным от граждан на пожарах.
Мужчина не впервые замечен в сомнительных комментариях в Интернете.
Напомним, трагедия произошла 22 января в Хибинах в Мурманской области.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Архангельского центра стандартизации и метрологии.
Областная контрольно-счетная палата выявила нецелевое использование.
Андрею Дмитриевичу Шайтанову, начальнику отдела закупок и экономического планирования акционерного общества «Центр судоремонта «Звёздочка», объявлена благодарность министерства имущественн...
В ближайшие дни в Финляндию отправятся три комплекта гребных винтов со ступицами. Впервые в комплект поставки войдут и гребные валы.
В минувшую пятницу в цехе 15 прошло собрание, посвящённое итогам прошедшего года.
Об этом сообщает пресс-служба Севмаша
Судостроители отмечают, что такой крупной серии не было на заводе со времен СССР.
В Северодвинском драмтеатре новые лица. Из Ростова-на-Дону в Северодвинск переехала актёрская семья: Илья Костинкин и Евгения Кривобокова.
Похоже, Министерство обороны в этом году планирует удивить северодвинцев небывалыми темпами строительства жилья.
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов.
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
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Астропсихолог В.Панаев © tvpost.ru для «Вечернего Северодвинска»
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