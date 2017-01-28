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Новости Северодвинска и Архангельской области
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28.01.2017
Однажды в школе №2
Отрывок из книги, готовящейся к печати.
28.01.2017
Главное – политика. Остальное подождёт
Ради чего Первый канал меняет сетку вещания?
28.01.2017
Кто-то где-то что-то выявляет
Северодвинец попытался через Госдуму добиться повышения контроля за качеством капитального ремонта домов в городе.
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Северодвинск
Северодвинск готов к автогонкам на льду Театрального озера
Перед началом соревнований крепость льда проверили сотрудники ГИМС и отдела гражданской защиты населения (ВИДЕО).
Северодвинск наэкономил на мосты…
По крайней мере, на проект.
Жилищники Северодвинска просят горожан держаться подальше от зданий
За прошедшую неделю сотрудники МУП «ЖКК» очистили 53 кровли.
Морозы прошли, а проблемы северодвинцы решают до сих пор
В доме на ул. Лебедева, 2, в седьмом подъезде на верхних этажах нет отопления.
Начальником управления муниципального жилфонда администрации Северодвинска назначен Игорь Соснин
Общество
«У вас все умирают?»
10 лет работает в нашем городе отделение, в котором помогают безнадёжным больным достойно уйти.
Ювелирная сказка в «Радуге»
В минувшие выходные в отделе «Бриллианты Беломорья» состоялась премьера сказки. Не простой, а ювелирной. Впрочем, разве бывают сказки простые?
Славная когорта энтузиастов
30 января 1987 года на предприятии «Звёздочка» родилось новое подразделение, необычное, но боевое, деловое и растущее своей численностью с каждым месяцем и годом. Это совет ветеранов, ко...
Главное – политика. Остальное подождёт
Ради чего Первый канал меняет сетку вещания?
Кто-то где-то что-то выявляет
Северодвинец попытался через Госдуму добиться повышения контроля за качеством капитального ремонта домов в городе.
Происшествия
Северодвинец через соцсеть обманул жительницу Белгородской области
Женщина лишилась 19 тысяч рублей.
Бомж украл монитор и флягу из частного дома в Няндоме
Теперь его местом жительства может стать тюрьма.
Наркоман из Северодвинска украл куртку в Архангельске
Преступление было совершено в магазине на площади Ленина.
В Северодвинске полицейские задержали скрывавшегося от суда угонщика
Нашли его на о. Ягры.
В Архангельске из строящегося дома украли имущество на 130 тысяч рублей
Кража была совершена в ноябре прошлого года
Регион
Жители Архангельской области могут получить налоговую льготу за 2016 год, если заявят об этом до 1 апреля
Физические лица, имеющие право налоговую льготу в отношении недвижимости или транспортных средств, должны сами предоставить в налоговую инспекцию заявление и документы, подтверждающие такое право.
В Архангельской области выходные будут не по-январски теплыми
Как и начало следующей недели
В Архангельской области началась подготовка к весеннему паводку
Толщина льда в этом году выше средних значений на 5-10 сантиметров.
Активисты Народного фронта проверили качество уборки снега в Архангельске и Новодвинске
В рамках мониторинга «Снежный фронт» проверили основные автомобильные артерии, несколько социальных учреждений и около 15 внутридомовых проездов.
Участников арктического форума в Архангельске напоят хвойным морсом
Натуральный инновационный продукт с высоким содержанием природного витамина С производится из отходов заготавливаемой древесины.
Корабельная сторона
Морские сторожевики
В этом году исполняется двадцать лет со дня сдачи Военно-морскому флоту сторожевых кораблей береговой охраны Морских сил Федеральной Пограничной службы РФ – «Ханты-Мансийск» и «Югра»...
Специалисты северодвинской «Звездочки» провели уникальную операцию по выгрузке облученной гильзы
Утилизация отслуживших свой век судов обеспечения атомного подводного флота зачастую связана с серьёзными трудностями.
Сдаточный механик из Северодвинска получил орден из рук Президента
Валерий Григорович работает в Центре судоремонта «Звездочка».
С пожеланиями счастья
На имя генерального директора «Звёздочки» Николая Калистратова пришло письмо из далёкой Индии, его автор – контр-адмирал В. Раджа Шекар Рао.
Благодарность министра
Андрею Дмитриевичу Шайтанову, начальнику отдела закупок и экономического планирования акционерного общества «Центр судоремонта «Звёздочка», объявлена благодарность министерства имущественн...
Слухи недели
РЖД троицу не любит
В редакцию позвонила наша читательница Ольга Викторовна и поделилась своей проблемой.
Вся жизнь - театр
В Северодвинском драмтеатре новые лица. Из Ростова-на-Дону в Северодвинск переехала актёрская семья: Илья Костинкин и Евгения Кривобокова.
Жилье для военных Северодвинска. Дальше - больше...
Похоже, Министерство обороны в этом году планирует удивить северодвинцев небывалыми темпами строительства жилья. 
Комфортно жить мешают наркоманы
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов. 
Северодвинск - город бассейнов?
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Интервью
Будем здоровы?
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Разговор с областным депутатом и северодвинским врачом о самом главном
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
В Северодвинске киоски шаурмой не торгуют
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
«У депутатов есть где выпустить пар»
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Сто дней после приказа
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Афиша
Астропсихологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Астропсихолог В.Панаев © tvpost.ru для «Вечернего Северодвинска»
Прогноз погоды в Архангельской области на 30 января 2017 года
Тёплая погода. 
Прогноз погоды в Архангельской области на 29 января 2017 года
День будет снежным.
Афиша в Северодвинске и Архангельске на 28 и 29 января 2017 года
Чем занять выходные.
Афиша Северодвинска и Архангельска
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Возрастное ограничение


 
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