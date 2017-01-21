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Новости Северодвинска и Архангельской области
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21.01.2017
Кому и сколько добавят?
Индексация пенсий в России будет проведена 1 февраля. Она составит 5,4 процента. Это уровень инфляции 2016 года. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
20.01.2017
Северодвинец выживает в экстремальных условиях в квартире с червями
«Северная неделя» побывала в доме на улице Индустриальной (ВИДЕО). 
20.01.2017
В Северодвинске мужчина упал в колодец с горячей водой
Спасателей вызвал очевидец. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры операции по спасению человека (ВИДЕО).
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Северодвинск
Что-то пошло не так…
Почему перенесли срок начала работы комплекса «Безопасный город».
Жилищно-коммунальный Клондайк...
Неизвестно, сколько северодвинцев переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за того, что жилищники не хотят или не могут качественно выполнять свои обязанности, считает Алексей Кувакин....
Мэрия Северодвинска продолжает терять кадры
Говорят, что и руководитель правового управления Александр Постников после отпуска уже не вернется в свой кабинет.
Официальных купелей в Северодвинске не было, но жители всё равно искупались
Традиционно северодвинцы съезжаются в Куртяево, но всё популярнее становится купель в ГВМК "Волна" (ВИДЕО).
В Северодвинске ТГК-2 готова сделать перерасчёт с 5 по 9 января
Заявки ждут от управляющих компаний.
Общество
Итоги 2016: хлеб подорожал, пшено подешевело
А в целом на рынке Архангельской области ситуация стабильная.
В Северодвинске родителям посоветовали встретить детей из школы
В администрации города провели штормовое совещание.
Расходы на общедомовые нужды перенесут в «содержание жилья»
Разъяснения администрации Северодвинска.
Северодвинец выживает в экстремальных условиях в квартире с червями
«Северная неделя» побывала в доме на улице Индустриальной (ВИДЕО). 
В Северодвинске в субботу состоится традиционная эстафета памяти Маргелова
Приедут команды из Архангельска, Онеги, Каргополя и Холмогор.
Происшествия
Первых в этом году «черных» лесорубов выявили в Архангельской области
Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 400 тысяч рублей.
Пропавших в Архангельской области девочек нашли через сутки в Новодвинске
Подростки были возвращены в социальное учреждение, которое покинули самовольно.
В Архангельской области в ходе пьяных разборок двое госпитализированы с ножевыми ранениями
Задержаны подозреваемые: в Архангельске - мужчина, в Обозерской – женщина.
В Архангельской области шенкурский пенсионер сначала напоил грабителя
Недружелюбный гость на прощание напал на хозяина квартиры и лишил его тысячи рублей.
В Северодвинске на ТЭЦ-1 произошел несчастный случай
Один человек госпитализирован с ожогами.
Регион
УМВД по Архангельской области с 1 января выдает справки по наркоманам
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдача справок осуществляется в многофункциональных центрах.
Прогноз погоды в Архангельской области на 21 января 2017 года
Метель и снежные заносы на дорогах.
Рыбаков предупреждают, шторм вызвал нагонную волну в Архангельске и Северодвинске
С 21 и 22 января нагонное явление только усилится
Продавцов алкоголя весной ждут изменения в законодательстве
С 31 марта текущего года организации, оказывающие услуги общественного питания, должны будут получать отдельную лицензию на розничную продажу алкоголя.
Привлекли за долги по плате за негативное воздействие на окружающую среду
В Няндоме прокуратура выявила факт задолженности в ООО «Соловки Электросбыт».
Корабельная сторона
В Выборге построят траулеры для Архангельского тралового флота
Судостроители отмечают, что такой крупной серии не было на заводе со времен СССР.
Обновлённый «Орлан» задерживается
Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» (проект 1144 «Орлан») был заложен в мае 1983 года корабелами Балтийского завода. В декабре 1988-го он пополнил ряды советского ВМФ, а теп...
Графен против вековых льдов
Эта информация наверняка будет интересна корабелам ЦС «Звёздочка».
«Гидромарин» заменит «Кузницу»
Крымские производители электрического оборудования севастопольского завода «Корпорация «Гидромарин» взялись заменить продукцию киевского судостроительного завода «Ленинская кузница», котор...
Сара Брайтман стала мамой… Крёстной. Для лайнера
Рождественским вечером 7 января в Сингапуре состоялась церемония морского крещения круизного лайнера Seabourn Encore. Для этого новейшее судно пришвартовали у причала пассажирского терминала Marina Ba...
Слухи недели
Вся жизнь - театр
В Северодвинском драмтеатре новые лица. Из Ростова-на-Дону в Северодвинск переехала актёрская семья: Илья Костинкин и Евгения Кривобокова.
Жилье для военных Северодвинска. Дальше - больше...
Похоже, Министерство обороны в этом году планирует удивить северодвинцев небывалыми темпами строительства жилья. 
Комфортно жить мешают наркоманы
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов. 
Северодвинск - город бассейнов?
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Срубили нашу ёлочку…
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Интервью
Будем здоровы?
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Разговор с областным депутатом и северодвинским врачом о самом главном
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
В Северодвинске киоски шаурмой не торгуют
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
«У депутатов есть где выпустить пар»
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Сто дней после приказа
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Афиша
Прогноз погоды в Архангельской области на 22 января 2017 года
Неблагоприятная погода пока не отступает. 
Афиша в Северодвинске и Архангельске на 21 и 22 января 2017 года
Чем занять выходные.
Афиша Северодвинска и Архангельска
Наша афиша.
Прогноз погоды в Архангельской области на 16 января 2017 года
Тёплая погода со снегом.
Прогноз погоды в Архангельской области на 15 января 2017 года
Снежная, тёплая погода.
Возрастное ограничение


 
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