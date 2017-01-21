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Почему перенесли срок начала работы комплекса «Безопасный город».
Неизвестно, сколько северодвинцев переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за того, что жилищники не хотят или не могут качественно выполнять свои обязанности, считает Алексей Кувакин....
Говорят, что и руководитель правового управления Александр Постников после отпуска уже не вернется в свой кабинет.
Традиционно северодвинцы съезжаются в Куртяево, но всё популярнее становится купель в ГВМК "Волна" (ВИДЕО).
Заявки ждут от управляющих компаний.
А в целом на рынке Архангельской области ситуация стабильная.
В администрации города провели штормовое совещание.
Разъяснения администрации Северодвинска.
«Северная неделя» побывала в доме на улице Индустриальной (ВИДЕО).
Приедут команды из Архангельска, Онеги, Каргополя и Холмогор.
Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 400 тысяч рублей.
Подростки были возвращены в социальное учреждение, которое покинули самовольно.
Задержаны подозреваемые: в Архангельске - мужчина, в Обозерской – женщина.
Недружелюбный гость на прощание напал на хозяина квартиры и лишил его тысячи рублей.
Один человек госпитализирован с ожогами.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдача справок осуществляется в многофункциональных центрах.
Метель и снежные заносы на дорогах.
С 21 и 22 января нагонное явление только усилится
С 31 марта текущего года организации, оказывающие услуги общественного питания, должны будут получать отдельную лицензию на розничную продажу алкоголя.
В Няндоме прокуратура выявила факт задолженности в ООО «Соловки Электросбыт».
Судостроители отмечают, что такой крупной серии не было на заводе со времен СССР.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» (проект 1144 «Орлан») был заложен в мае 1983 года корабелами Балтийского завода. В декабре 1988-го он пополнил ряды советского ВМФ, а теп...
Эта информация наверняка будет интересна корабелам ЦС «Звёздочка».
Крымские производители электрического оборудования севастопольского завода «Корпорация «Гидромарин» взялись заменить продукцию киевского судостроительного завода «Ленинская кузница», котор...
Рождественским вечером 7 января в Сингапуре состоялась церемония морского крещения круизного лайнера Seabourn Encore. Для этого новейшее судно пришвартовали у причала пассажирского терминала Marina Ba...
В Северодвинском драмтеатре новые лица. Из Ростова-на-Дону в Северодвинск переехала актёрская семья: Илья Костинкин и Евгения Кривобокова.
Похоже, Министерство обороны в этом году планирует удивить северодвинцев небывалыми темпами строительства жилья.
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов.
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Неблагоприятная погода пока не отступает.
Чем занять выходные.
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