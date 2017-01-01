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Детский сад с 30 декабря возглавила Надежда Гавазюк
В канун новогодних праздников в администрации Северодвинска началась выдача договоров социального найма переселенцам
Новоселье в Новый год
Всего за семь лет проведения конкурса на эти цели направлено 12 миллионов 300 тысяч рублей.
Дмитрий Карасов до этого возглавлял «Горвик».
По всему видать, – сцена городского драмтеатра пришлась по вкусу профактивистам центра судоремонта, покорив северодвинцев спектаклем «Танцующий город».
Дети из двух северодвинских семей новогодние подарки получили из рук градоначальника.
Пусть для каждого из вас эти волшебные дни будут согреты душевным теплом близких людей, подарят радость семейного общения!
Уважаемые северодвинцы! От имени северодвинского отделения КПРФ поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Наступающий 2017-й — год особый. Он необычно значим и весом. Это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Мы встретим его устремлёнными в будущее, убеждёнными в правоте нашег...
Поработать пришлось в Новогоднюю ночь пожарным Архангельской области.
И тогда он быстро рассчитался с долгом в 255 тысяч рублей.
Полицейские узнали, кто это сделал
Вчера в Архангельской области два пьяных веселья закончились разборками с печальными последствиями.
ДТП произошло на улице Комсомольской.
К вечеру уже похолодает до минус десяти
Отряд находился в командировке на Северном Кавказе.
В Архангельской области в новогоднюю ночь на службу по охране порядка заступят полторы тысячи сотрудников правоохранительных органов
В массовых гуляньях ожидается участие более тридцати тысяч человек.
В Архангельской области в этом году направлено более 140 миллионов рублей на приобретение медоборудования и ремонт имеющегося
Такие данные приводят в региональном министерстве здравоохранения.
В марте этого года на заседании президиума межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» руководителю производства обработки твёрдых материалов «Звёздочки» Галине По...
Интересную картину можно наблюдать сегодня на стапель-палубе плавдока №32 СРЗ «Красная Кузница» - архангельском филиале ЦС «Звёздочка».
24 декабря. Полдень. На причале мелководной набережной, у которого красовался «Маршал Устинов», заводчане и члены экипажа крейсера собрались на митинг. Место сбора украшал объёмный плакат...
В завершение года, не изменяя лучшим традициям, корабелы центра судоремонта «Звёздочка» отправились на торжественную церемонию в столицу Поморья получать из рук губернатора области Игоря О...
В экстремальных ситуациях во время службы эти люди проявили личное мужество
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...
Зима в этом году началась рано и, похоже, задалась целью понервировать северодвинцев.
До Нового года осталось совсем немного времени, и большинство предприятий и организаций занимаются заготовкой подарков для детей сотрудников. Большинство, но не все!
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Тридцать восемь лет врач Владимир Рыбаков отвечает за экспертизу здоровья.
Чем заняться в новогодние выходные.
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