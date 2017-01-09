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В мэрии подсчитали количество серьёзных аварий (ВИДЕО).
Дома с коммунальными проблемами исчисляются десятками (ВИДЕО).
Один хищник уже попал в капкан
4 января 1937 года в посёлке Судострой в пристройке Николо-Корельского монастыря для печати газеты была оборудована типография.
И он поздравляет с Новым годом своих земляков.
Как житейская неурядица обернулась встречей с добрым и отзывчивым человеком.
Банк России предупреждает о возможном мошенничестве: никому никакие данные передавать не надо!
Проект «Самый первый документ» был запущен по инициативе агентства ЗАГС Архангельской области в сентябре 2015 года.
«Радость можно потерять, если не сохранять себя. Но можно и увеличить ее, когда делаем добрые дела, говорим добрые слова и мыслим по-доброму»
Поздравление горожанам с великим праздником Рождества Христова от мэра Северодвинска Михаила Гмырина.
Столкновение с легковым автомобилем произошло при выезде с остановки общественного транспорта.
Всего же с 1 по 8 января произошло 49 ДТП.
Столкнулись четыре иномарки.
Происшествия случились в Ленском, Приморском и Виноградовском районах.
Авария произошла между Северодвинском и Архангельском 7 января.
Архангельская первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич получила лицензию на проведение операций по трансплантации органов и тканей.
Ожидается небольшой снег.
В конкурсе примут участие как творческие коллективы, так и отдельные исполнители.
11 января с 14:00 до 16:00 будет консультировать заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники № 1 Надежда Дубинина.
В Архангельске и Северодвинске потеплеет до -1, -3 градусов.
Военно-морской флот России получит современные и необходимые ему корабли. Об этом стало известно после заседания военно-промышленной коллегии РФ.
К 2028 году Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) освоит на производстве гражданских судов 130 млрд рублей. Так утверждает генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, оговариваясь, правда, что...
Центр судоремонта «Звёздочка» под занавес прошлого года (как говорится, «под ёлочку») поставил комплекты гребных винтов для известной финской судостроительной компании ABB Oy Marine and...
На СРЗ «Нерпа», филиале центра судоремонта «Звёздочка», готовится к выгрузке атомная паропроизводящая установка легендарного атомного ледокола «Сибирь». В истории мореплавания ледокол явля...
Весной 2107 года планируется спустить на воду АПЛ К-157 «Вепрь», которая проходит доковый ремонт на СРЗ «Нерпа».
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов.
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...
Зима в этом году началась рано и, похоже, задалась целью понервировать северодвинцев.
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Астропсихолог В. Панаев © tvpost.ru для «Вечернего Северодвинска»
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