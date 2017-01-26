Северодвинских медиков поблагодарили за детей В СГМУ проходит XVII региональная научно-практическая конференция «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», посвященная Иконе Божией Матери «Млекопита...

Память о блокадном Ленинграде жива 27 января 1944 года считается днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся более 870 дней и ставшей одной из самых продолжительных и жестоких осад за всю мировую историю....

«Тайбола» построит зал суда. Изо льда Квартет «Тайболы» прибыл на место назначения, в Киркенес и приступил к подготовке к фестивалю «Баренц-Спектакль».