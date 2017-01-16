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Новости Северодвинска и Архангельской области
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16.01.2017
Северодвинец добыл волка под Нёноксой
Сегодня шкуру принимали в охотнадзоре (ВИДЕО). 
16.01.2017
В Северодвинске произошло тройное ДТП на улице Юдина
Столкнулись автомобили «ВАЗ-2114», «Шевроле» и «Хонда» (ВИДЕО).
16.01.2017
В Северодвинске наркоманы искали закладки, не стесняясь прохожих?
В «Северную неделю» видео прислал возмущённый семьянин, вступивший в диалог с подозрительными мужчинами (ВИДЕО очевидца).
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Северодвинск
Журналисты «Северной недели» и «Вечернего Северодвинска» были отмечены в профессиональных конкурсах
К Дню российской печати были подведены итоги.
Подрядчиком на содержании дорожной инфраструктуры Северодвинска вновь стало ООО «РСО-Д»
Более трёх миллионов рублей выделил город на содержание, восстановление и техобслуживание средств организации дорожного движения, расположенных на территории Северодвинска.
В Северодвинске не будет массовых купаний на Крещение
Тем не менее, патрулирование спецслужб в ночь на 19 января будет обязательно.
В администрации Северодвинска обсудили текущую обстановку в сфере ЖКХ
Морозы показали: общая проблема всех управляющих компаний - утепление трубопроводов холодной воды.
Северодвинский агрокомбинат восстанавливается после аварии
Руководство настроено уже в начале марта посеять салат, зелень и даже огурцы (ВИДЕО).
Общество
Усовершенствована процедура продажи имущества, обращенного в собственность государства
Прокуратура Северодвинска разъясняет, как изменилось законодательство.
Кто должен ответить за смерть пациента из Петропавловска-Камчатского, к которому не успела скорая?
Мнение северодвинского врача (ВИДЕО).
Волшебство рукодельниц
Накануне Нового года активисты совета молодых специалистов проектно-конструкторского бюро и Союза машиностроителей России устроили конкурс «Новогодняя игрушка».
В Северодвинске резко выросло число заболевших ОРВИ
Диагностировано восемь случаев гриппа.
Конкурс на Севмаше. В пространстве и времени
Управление кадров Севмаша, первичная профсоюзная организация и Дом корабела ведут подготовку к XII открытому конкурсу «Корабел и корабелочка – 2017».
Происшествия
Архангелогородец ловил адреналин на краю железнодорожного моста
С его слов, о суициде он не помышлял.
Северодвинец добыл волка под Нёноксой
Сегодня шкуру принимали в охотнадзоре (ВИДЕО). 
В Архангельске из-за агрессивного пса в подъезде люди не могли выйти из квартир
Хозяин забыл его запустить домой и уснул.
В Северодвинске произошло тройное ДТП на улице Юдина
Столкнулись автомобили «ВАЗ-2114», «Шевроле» и «Хонда» (ВИДЕО).
Сельское поселение Соловецкое оказалось незащищённым от пожаров
Прокуратура установила, что из девяти пожарных водоёмов шесть неисправны.
Регион
Прогноз погоды в Архангельской области на 17 января 2017 года
Столбик термометра опустится ниже десяти градусов.
Игорь Пинаев возглавил «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
До недавнего времени он возглавлял Плесецкое дорожное управление.
Молодые северодвинцы побывали в Архангельске на приеме губернатора
Многие вернулись с наградами
В Архангельской области директора школы привлекли за самопремирование
Как сообщает областная прокуратура, почти за три года женщина обогатилась на 100 тысяч рублей.
Прогноз погоды в Архангельской области на 14 января 2017 года
День будет снежным.
Корабельная сторона
Награды ВМФ вручат корабелам Северодвинска
Приказ подписан Главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Владимиром Королёвым.
Беломорская военно-морская база в Cеверодвинске получила новые тренажерные комплексы

Они предназначены для обучения и тренировки водолазов правильным приемам дыхания.

Мерная миля «Маршала Устинова»: 30 лет – 30 узлов
В новый год «Звёздочка» вошла с новой вехой в своей истории.
Перспективный «Лидер» и другие
Военно-морской флот России получит современные и необходимые ему корабли. Об этом стало известно после заседания военно-промышленной коллегии РФ.
Пока ОСК без оптимальной нагрузки
К 2028 году Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) освоит на производстве гражданских судов 130 млрд рублей. Так утверждает генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, оговариваясь, правда, что...
Слухи недели
Комфортно жить мешают наркоманы
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов. 
Северодвинск - город бассейнов?
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Срубили нашу ёлочку…
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Охота и работа
Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...
Без Деда Мороза, но с морозами?
Зима в этом году началась рано и, похоже, задалась целью понервировать северодвинцев.
Интервью
Будем здоровы?
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Разговор с областным депутатом и северодвинским врачом о самом главном
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
В Северодвинске киоски шаурмой не торгуют
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
«У депутатов есть где выпустить пар»
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Сто дней после приказа
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Афиша
Прогноз погоды в Архангельской области на 16 января 2017 года
Тёплая погода со снегом.
Прогноз погоды в Архангельской области на 15 января 2017 года
Снежная, тёплая погода.

Афиша в Северодвинске и Архангельске на 14 и 15 января 2017 года
Чем занять выходные.
Спортсмены - на лыжню, любители песни — на концерт
Выходные в Северодвинске
Афиша Северодвинска и Архангельска
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