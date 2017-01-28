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Перед началом соревнований крепость льда проверили сотрудники ГИМС и отдела гражданской защиты населения (ВИДЕО).
По крайней мере, на проект.
За прошедшую неделю сотрудники МУП «ЖКК» очистили 53 кровли.
В доме на ул. Лебедева, 2, в седьмом подъезде на верхних этажах нет отопления.
10 лет работает в нашем городе отделение, в котором помогают безнадёжным больным достойно уйти.
В минувшие выходные в отделе «Бриллианты Беломорья» состоялась премьера сказки. Не простой, а ювелирной. Впрочем, разве бывают сказки простые?
30 января 1987 года на предприятии «Звёздочка» родилось новое подразделение, необычное, но боевое, деловое и растущее своей численностью с каждым месяцем и годом. Это совет ветеранов, ко...
Ради чего Первый канал меняет сетку вещания?
Северодвинец попытался через Госдуму добиться повышения контроля за качеством капитального ремонта домов в городе.
Женщина лишилась 19 тысяч рублей.
Теперь его местом жительства может стать тюрьма.
Преступление было совершено в магазине на площади Ленина.
Нашли его на о. Ягры.
Кража была совершена в ноябре прошлого года
Жители Архангельской области могут получить налоговую льготу за 2016 год, если заявят об этом до 1 апреля
Физические лица, имеющие право налоговую льготу в отношении недвижимости или транспортных средств, должны сами предоставить в налоговую инспекцию заявление и документы, подтверждающие такое право.
Как и начало следующей недели
Толщина льда в этом году выше средних значений на 5-10 сантиметров.
В рамках мониторинга «Снежный фронт» проверили основные автомобильные артерии, несколько социальных учреждений и около 15 внутридомовых проездов.
Натуральный инновационный продукт с высоким содержанием природного витамина С производится из отходов заготавливаемой древесины.
В этом году исполняется двадцать лет со дня сдачи Военно-морскому флоту сторожевых кораблей береговой охраны Морских сил Федеральной Пограничной службы РФ – «Ханты-Мансийск» и «Югра»...
Утилизация отслуживших свой век судов обеспечения атомного подводного флота зачастую связана с серьёзными трудностями.
Валерий Григорович работает в Центре судоремонта «Звездочка».
На имя генерального директора «Звёздочки» Николая Калистратова пришло письмо из далёкой Индии, его автор – контр-адмирал В. Раджа Шекар Рао.
Андрею Дмитриевичу Шайтанову, начальнику отдела закупок и экономического планирования акционерного общества «Центр судоремонта «Звёздочка», объявлена благодарность министерства имущественн...
В редакцию позвонила наша читательница Ольга Викторовна и поделилась своей проблемой.
В Северодвинском драмтеатре новые лица. Из Ростова-на-Дону в Северодвинск переехала актёрская семья: Илья Костинкин и Евгения Кривобокова.
Похоже, Министерство обороны в этом году планирует удивить северодвинцев небывалыми темпами строительства жилья.
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов.
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Астропсихолог В.Панаев © tvpost.ru для «Вечернего Северодвинска»
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