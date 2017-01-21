Жилищно-коммунальный Клондайк... Неизвестно, сколько северодвинцев переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за того, что жилищники не хотят или не могут качественно выполнять свои обязанности, считает Алексей Кувакин....

Мэрия Северодвинска продолжает терять кадры Говорят, что и руководитель правового управления Александр Постников после отпуска уже не вернется в свой кабинет.