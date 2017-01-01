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Новости Северодвинска и Архангельской области
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01.01.2017
Новогодний салют-2017 в Северодвинске
Фото и видео
29.12.2016
В Северодвинске прокуратура и пожарные проверили отделы с пиротехникой
Нарушений немало (ВИДЕО). 
29.12.2016
В Северодвинске открыли новый МФЦ - на Яграх
Приём населения ведётся на Приморском бульваре, 30/34 (ВИДЕО).
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Северодвинск
Новогодний салют-2017 в Северодвинске
Фото и видео
Северодвинский «Умка» встретит Новый год с новым руководителем
Детский сад с 30 декабря возглавила Надежда Гавазюк
В канун новогодних праздников в администрации Северодвинска началась выдача договоров социального найма переселенцам
Новоселье в Новый год
Еще четверых предпринимателей Северодвинска поддержат рублём
Всего за семь лет проведения конкурса на эти цели направлено 12 миллионов 300 тысяч рублей.
В Северодвинске приступил к работе новый начальник отдела коммунального хозяйства
Дмитрий Карасов до этого возглавлял «Горвик».
Общество
Профсоюзный бомонд
По всему видать, – сцена городского драмтеатра пришлась по вкусу профактивистам центра судоремонта, покорив северодвинцев спектаклем «Танцующий город».
Мэр Северодвинска взялся немножко помочь Деду Морозу
Дети из двух северодвинских семей новогодние подарки получили из рук градоначальника.
Поздравление северодвинцам от партии «Родина»
Друзья! Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть для каждого из вас эти волшебные дни будут согреты душевным теплом близких людей, подарят радость семейного общения! 
Уважаемые северодвинцы! От имени северодвинского отделения КПРФ поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Наступающий 2017-й — год особый. Он необычно значим и весом. Это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Мы встретим его устремлёнными в будущее, убеждёнными в правоте нашег...
Происшествия
Кто-то праздничные огни в небо пускал, а кто-то злой огонь тушил
Поработать пришлось в Новогоднюю ночь пожарным Архангельской области.
Архангелогородцу очень не хотелось, чтобы принудительные меры «висели» на нём
И тогда он быстро рассчитался с долгом в 255 тысяч рублей.
В Архангельске в здании университета украли мобильный телефон
Полицейские узнали, кто это сделал
В Северодвинске и Новодвинске больницы пополнились пациентами с ножевыми ранениями
Вчера в Архангельской области два пьяных веселья закончились разборками с печальными последствиями.
Вчера вечером в Северодвинске девушка-водитель насмерть сбила пенсионера
ДТП произошло на улице Комсомольской.
Регион
Какой будет погода в Архангельской области в первый день 2017 года
К вечеру уже похолодает до минус десяти
В Архангельск накануне Нового года вернулись сотрудники ОМОНа
Отряд находился в командировке на Северном Кавказе.
В Архангельской области в новогоднюю ночь на службу по охране порядка заступят полторы тысячи сотрудников правоохранительных органов
В массовых гуляньях ожидается участие более тридцати тысяч человек.
Поздравление губернатора Архангельской области Игоря Орлова с наступающим Новым годом
В Архангельской области в этом году направлено более 140 миллионов рублей на приобретение медоборудования и ремонт имеющегося
Такие данные приводят в региональном министерстве здравоохранения.
Корабельная сторона
Президентский наказ выполнен
В марте этого года на заседании президиума межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» руководителю производства обработки твёрдых материалов «Звёздочки» Галине По...
«Диксон» и «Аурэлия»
Интересную картину можно наблюдать сегодня на стапель-палубе плавдока №32 СРЗ «Красная Кузница» - архангельском филиале ЦС «Звёздочка».
Крейсер вышел на чистую воду
24 декабря. Полдень. На причале мелководной набережной, у которого красовался «Маршал Устинов», заводчане и члены экипажа крейсера собрались на митинг. Место сбора украшал объёмный плакат...
Урожай орденов, медалей, знаков
В завершение года, не изменяя лучшим традициям, корабелы центра судоремонта «Звёздочка» отправились на торжественную церемонию в столицу Поморья получать из рук губернатора области Игоря О...
В Северодвинске наградили ветеранов подразделений особого риска
В экстремальных ситуациях во время службы эти люди проявили личное мужество
Слухи недели
Северодвинск - город бассейнов?
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Срубили нашу ёлочку…
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Охота и работа
Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...
Без Деда Мороза, но с морозами?
Зима в этом году началась рано и, похоже, задалась целью понервировать северодвинцев.
Подарков много не бывает
До Нового года осталось совсем немного времени, и большинство предприятий и организаций занимаются заготовкой подарков для детей сотрудников. Большинство, но не все!
Интервью
Разговор с областным депутатом и северодвинским врачом о самом главном
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
В Северодвинске киоски шаурмой не торгуют
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
«У депутатов есть где выпустить пар»
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Сто дней после приказа
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Постоянство трудоспособности
Тридцать восемь лет врач Владимир Рыбаков отвечает за экспертизу здоровья.
Афиша
Новогодняя ночь 2016-2017
Режим работы отделений МФЦ с 30 декабря 2016 по 9 января 2017
Как работает почта с 31 декабря по 8 января 2017
Спортивные каникулы 2016-2017
Программа праздничных дней в январе 2017
Чем заняться в новогодние выходные.
Возрастное ограничение


 
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