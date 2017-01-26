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Новости Северодвинска и Архангельской области
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26.01.2017
Как убирают дороги в Северодвинске
Своим мнением делится наш читатель
26.01.2017
Сегодня в Северодвинске на Окружной улице произошло возгорание на газопроводе
При пожаре дотла сгорел КАМАЗ предприятия «Устюггаз» (ВИДЕО).
25.01.2017
Чьи кучи снега в конце проспекта Труда в Северодвинске?
Жители кварталов лишились места для прогулок на свежем воздухе (ВИДЕО).
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Северодвинск
В Северодвинске прокуратура взялась за дорожные участки-недострои
Вопросы возникли по объектам на двух проспектах – Беломорском и Морском.
Чьи кучи снега в конце проспекта Труда в Северодвинске?
Жители кварталов лишились места для прогулок на свежем воздухе (ВИДЕО).
В Северодвинске за аренду муниципального имущества накоплен долг более 150 миллионов рублей
Администрация в ходе претензионной работы сумела вернуть в казну порядка сорока миллионов.
Дома за миллиард в Северодвинске не будет
Новый владелец участка волен строить здесь что угодно.
В Северодвинске в ЦМСЧ №58 в сжатые сроки установили суперсовременную систему водоподготовки «Юнона AKBA-01EDI»
Это позволило в итоге улучшить качество воды для «диализных» больных в сто раз.
Общество
Ограничения на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией будут продлены
По просьбам трезвых трудящихся.
Северодвинских медиков поблагодарили за детей
В СГМУ проходит XVII региональная научно-практическая конференция «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», посвященная Иконе Божией Матери «Млекопита...
Память о блокадном Ленинграде жива
27 января 1944 года считается днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся более 870 дней и ставшей одной из самых продолжительных и жестоких осад за всю мировую историю....
«Тайбола» построит зал суда. Изо льда
Квартет «Тайболы» прибыл на место назначения, в Киркенес и приступил к подготовке к фестивалю «Баренц-Спектакль».
В память об отце-корабеле
В заводском музее открыта выставка в память о Юрии Анатольевиче Роздине – первом начальнике 3-го отдела, ныне отдела гражданского судостроения, приуроченная к 55-летию этого подразделения....
Происшествия
В Мирном легковушка столкнулась с локомотивом
Областное ГИБДД об авариях за сутки.
Сегодня в Северодвинске на Окружной улице произошло возгорание на газопроводе
При пожаре дотла сгорел КАМАЗ предприятия «Устюггаз» (ВИДЕО).
В Котласе при усмирении пьяной компании на полицейского набросились с отверткой
Подозреваемый задержан.
В Архангельской области 70-летняя пенсионерка спасла соседку при пожаре
Жилой дом удалось отстоять.
В Архангельской области в Плесецке отравили детей в детском саду
В «Золотом петушке» произошла вспышка сальмонеллёза.
Регион
Пожарные водоемы Архангельской области велено привести в порядок
«Опять без воды приехали», - бывает, приходится еще слышать профессиональным пожарным от граждан на пожарах.
Молодой житель Архангельской области ответит за публичные экстремистские призывы
Мужчина не впервые замечен в сомнительных комментариях в Интернете.
В Архангельске сегодня простятся с погибшими в Хибинах туристами
Напомним, трагедия произошла 22 января в Хибинах в Мурманской области.
Заявляйтесь на «Архангельское качество 2017»
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Архангельского центра стандартизации и метрологии.
В Устьянском районе при строительстве лыжной трассы не дошли до цели 40 миллионов рублей
Областная контрольно-счетная палата выявила нецелевое использование.
Корабельная сторона
Благодарность министра
Андрею Дмитриевичу Шайтанову, начальнику отдела закупок и экономического планирования акционерного общества «Центр судоремонта «Звёздочка», объявлена благодарность министерства имущественн...
Впервые с валами
В ближайшие дни в Финляндию отправятся три комплекта гребных винтов со ступицами. Впервые в комплект поставки войдут и гребные валы.
Предъюбилейный год цеха 15 "Звездочки"
В минувшую пятницу в цехе 15 прошло собрание, посвящённое итогам прошедшего года.
В Северодвинске на АПЛ «Красноярск» завершены гидравлические испытания корпуса
Об этом сообщает пресс-служба Севмаша
В Выборге построят траулеры для Архангельского тралового флота
Судостроители отмечают, что такой крупной серии не было на заводе со времен СССР.
Слухи недели
Вся жизнь - театр
В Северодвинском драмтеатре новые лица. Из Ростова-на-Дону в Северодвинск переехала актёрская семья: Илья Костинкин и Евгения Кривобокова.
Жилье для военных Северодвинска. Дальше - больше...
Похоже, Министерство обороны в этом году планирует удивить северодвинцев небывалыми темпами строительства жилья. 
Комфортно жить мешают наркоманы
Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов. 
Северодвинск - город бассейнов?
Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...
Срубили нашу ёлочку…
Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.
Интервью
Будем здоровы?
Главврач первой городской больницы Римма Карташова о том, на что могут рассчитывать пациенты в новом году.
Разговор с областным депутатом и северодвинским врачом о самом главном
Римма Карташова рассказала, какие изменения в сфере медицины ждут нас в новом году (ВИДЕО).
В Северодвинске киоски шаурмой не торгуют
Руководитель «Роспечати» Андрей Фирсов о социально значимом товаре – газетах и журналах.
«У депутатов есть где выпустить пар»
Заместитель председателя Горсовета Владимир Рудь о бюджете, законах и справедливости.
Сто дней после приказа
Какими они стали для начальника ОМВД России по городу Северодвинску Сергея Орехова и что у него в планах.
Афиша
Афиша Северодвинска и Архангельска
Наша афиша.
Татьянин день в Поморской филармонии: классическая музыка и стихи Высоцкого
Астропсихологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Астропсихолог В.Панаев © tvpost.ru для «Вечернего Северодвинска»
Прогноз погоды в Архангельской области на 22 января 2017 года
Неблагоприятная погода пока не отступает. 
Афиша в Северодвинске и Архангельске на 21 и 22 января 2017 года
Чем занять выходные.
Возрастное ограничение


 
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