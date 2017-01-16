Комфортно жить мешают наркоманы Говорят, наркоманы напрочь отбили желание украшать подъезд у жителей одного из северодвинских домов.

Северодвинск - город бассейнов? Так могут подумать люди, заглянувшие на сайт городской администрации. В разделе, дающем общую информацию о городе, мэрия гордо рапортует о несметном количестве спортивных сооружений - 259, в число кот...

Срубили нашу ёлочку… Каждый год жители нашего региона заготавливают для новогодних праздников 20-25 тысяч елей и сосен. Неофициально - вдвое больше.

Охота и работа Гадать, кто займёт место Ольги Ковальчук (об уходе этого специалиста до сих пор жалеют!) в комитете ЖКХ ТиС мэрии, уже не нужно. Заместителем председателя комитета - начальником отдела коммунального х...